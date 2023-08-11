За 10 дней украинцы подали более 1400 заявок на компенсацию за разрушенное жилье

С 1 августа, дня запуска механизма компенсации за уничтоженное жилье, уже подано более 1400 заявок, старт работы комиссий запланирован на 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.



Больше всего заявок подано жителями Харьковской (597), Киевской (428) и Черниговской (113) областей. Общая площадь разрушенного жилья, по которому поданы заявки, составляет около 100 тыс. кв. м. Около 60% поданных заявлений касаются компенсации за уничтоженную квартиру.



Как сообщалось, с 1 августа в «Дие» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье.



Компенсации будут выплачивать единоличным собственникам жилья, которое было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению и располагается на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий. Кроме того, в реестре должно быть зарегистрировано информационное сообщение об уничтоженном имуществе, поданное его владельцем.



Заявки будут рассматривать комиссии, ранее созданные при органах местного самоуправления для обработки заявок «еВосстановления». Как сообщает пресс-служба Минвосстановления, комиссии начнут рассматривать этот тип заявок с 15 августа.



На данном этапе компенсации будут выплачиваться в виде электронных жилищных сертификатов на приобретение жилья.



Минвосстановления также разрабатывает механизм выплаты средств для строительства новых частных домов на земельном участке получателя компенсации.



На первом этапе реализации программы «еВосстановление» компенсация не будет предоставляться за уничтоженное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.



Ранее в мае стартовала программа государственной помощи «еВосстановление», предусматривающая предоставление помощи на текущий ремонт жилья, поврежденного вследствие войны.