Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

За 10 дней украинцы подали более 1400 заявок на компенсацию за разрушенное жилье

11 августа 2023, 21:26

За 10 дней украинцы подали более 1400 заявок на компенсацию за разрушенное жилье

С 1 августа, дня запуска механизма компенсации за уничтоженное жилье, уже подано более 1400 заявок, старт работы комиссий запланирован на 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Больше всего заявок подано жителями Харьковской (597), Киевской (428) и Черниговской (113) областей. Общая площадь разрушенного жилья, по которому поданы заявки, составляет около 100 тыс. кв. м. Около 60% поданных заявлений касаются компенсации за уничтоженную квартиру.

Как сообщалось, с 1 августа в «Дие» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье.

Компенсации будут выплачивать единоличным собственникам жилья, которое было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению и располагается на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий. Кроме того, в реестре должно быть зарегистрировано информационное сообщение об уничтоженном имуществе, поданное его владельцем.

Заявки будут рассматривать комиссии, ранее созданные при органах местного самоуправления для обработки заявок «еВосстановления». Как сообщает пресс-служба Минвосстановления, комиссии начнут рассматривать этот тип заявок с 15 августа.

На данном этапе компенсации будут выплачиваться в виде электронных жилищных сертификатов на приобретение жилья.

Минвосстановления также разрабатывает механизм выплаты средств для строительства новых частных домов на земельном участке получателя компенсации.

На первом этапе реализации программы «еВосстановление» компенсация не будет предоставляться за уничтоженное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Ранее в мае стартовала программа государственной помощи «еВосстановление», предусматривающая предоставление помощи на текущий ремонт жилья, поврежденного вследствие войны.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
восстановление жилья

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:54
В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►
23:41
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 августа
22:10
В СБУ рассказали подробности ночной атаки дронов в Крыму — СМИ
15:48
В оккупированной Макеевке обстрелян полигон ТБО, ранен мужчина
12:24
Студентов привлекут к строительству драматического театра в оккупированном Мариуполе
00:18
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 августа
21:00
«ДНР»: При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель
18:30
Шесть человек пострадали во время ДТП в оккупированном Мариуполе
17:21
«ДНР»: За неделю из-за обстрелов погибли 11 человек, в том числе один ребенок
14:57
«ДНР»: При обстреле Донецка пострадал мирный житель
23:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 августа
22:00
В Донецке больше не будет «МВД ДНР»
20:02
«ДНР» приговорила к 25 годам колонии еще одного бойца «Азова»
17:40
На оккупированной Луганщине в ДТП пострадали три человека, один — погиб
10:47
В «ДНР» заявили о смерти жителя Горловки в ходе обстрела
09:15
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погибли четыре человека, еще 12 ранены
19:24
«ДНР»: Семь мирных жителей, в том числе подросток, ранены обстрелами в Светлодарске
15:55
РФ продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения на ВОТ в военных целях
15:09
«ДНР»: В Донецке в ходе обстрела погибли два человека, трое ранены
09:49
Восстановлением очистных сооружений в Северодонецке никто не занимается — Стрюк
все новости
11:47
Удар по Покровску: еще одна жертва
11:24
Неизвестно, что происходит на Крымском мосту. Спутник покажет — Воздушные силы
10:55
Армия России обстреливает жилые кварталы Авдеевки Донецкой области
10:38
В оккупированном Северодонецке не выплачивают зарплаты — глава ОВА
09:56
Под Мариуполем оккупанты устроили перестрелку — горсовет
09:34
В Донецкой области за сутки армия России ранила одного гражданского
23:54
В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►
23:41
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 августа
23:33
ВСУ отбили территории на Таврическом направлении
22:10
В СБУ рассказали подробности ночной атаки дронов в Крыму — СМИ
16:55
В больнице Днепра умер ребенок после операции, полиция проводит проверку
15:48
В оккупированной Макеевке обстрелян полигон ТБО, ранен мужчина
14:45
В России разбился истребитель на учениях
13:45
РФ утверждает, что отбила атаку на Крымский мост
12:24
Студентов привлекут к строительству драматического театра в оккупированном Мариуполе
10:54
Авиаудар РФ по Запорожской области: погиб полицейский, 12 человек ранены
10:20
Российская армия за сутки повредила 8 домов в Торецке
09:15
Обстрелы Донецкой области: за сутки два человека погибли и один ранен
09:00
В Крыму заявили, что отбили ночью 20 беспилотников
00:18
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 августа
все новости
ВИДЕО
В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ► В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►
12 августа, 23:54
Взрыв беспилотника в Москве. Кадр из видео В центре Москвы сбит беспилотник
11 августа, 11:18
Их записали в «иноагенты»: Максакова, Апахонич, Беньяш — личные истории Их записали в «иноагенты»: Максакова, Апахонич, Беньяш — личные истории
10 августа, 18:40
В Сергиево-Посаде РФ горит завод Минобороны РФ, есть пострадавшие. Фото: Российские СМИ В Подмосковье произошел взрыв на заводе, который изготавливает военное оборудование
09 августа, 11:21
Мост в районе Геническа. Фото: ТАСС Нанесены удары по мостам возле Геническа и Чонгара
06 августа, 17:40
Корабль «Оленегорский горняк» получил повреждение. Фото: соцсети Морской дрон подбил российский военный корабль в Новороссийске
04 августа, 10:24
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама