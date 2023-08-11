За 10 днів українці подали понад 1400 заявок на компенсацію за зруйноване житло

З 1 серпня дня запуску механізму компенсації за знищене житло вже подано понад 1400 заявок, старт роботи комісій запланований на 15 серпня. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.



Найбільше заявок подано мешканцями Харківської (597), Київської (428) та Чернігівської (113) областей. Загальна площа зруйнованого житла, за яким подано заявки, становить близько 100 тис. кв. м. Близько 60% поданих заяв стосуються компенсації за знищену квартиру.



Як повідомлялося, з 1 серпня в «Діє» стартувало приймання заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.



Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню та розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Крім того, у реєстрі має бути зареєстроване інформаційне повідомлення про знищене майно, подане його власником.



Заявки розглядатимуть комісії, які раніше створені при органах місцевого самоврядування для опрацювання заявок «єВідновлення». Як повідомляє пресслужба Мінвідновлення, комісії почнуть розглядати цей тип заявок із 15 серпня.



На даному етапі компенсації виплачуватимуть у вигляді електронних житлових сертифікатів на придбання житла.



Мінвідновлення також розробляє механізм виплати коштів на будівництво нових приватних будинків на земельній ділянці одержувача компенсації.



На першому етапі реалізації програми «Відновлення» компенсація не надаватиметься за знищене житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.



Раніше в травні стартувала програма державної допомоги «є Відновлення», яка передбачає надання допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни.