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Росія відмовилася відновлювати аеропорт Маріуполя найближчими роками

14 серпня 2023, 12:47

Росія відмовилася відновлювати аеропорт Маріуполя найближчими роками

Влада Росії відмовилася від відновлення аеропорту в окупованому Маріуполі в найближчі два роки. Про це повідомив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін.

«У Маріуполі поки що ми не плануємо відновлювати аеропорт у найближчі два роки, <…>, але у плані трирічному у нас є. Ми на 2026 рік поставили розвідувальні роботи в Маріуполі по аеропорту», — наводить слова Хуснулліна «Інтерфакс».

Не планує РФ відновлювати найближчими роками й аеропорт у Донецьку.

Хуснуллін зазначив, що Донецький аеропорт планують «привести до ладу» після закінчення бойових дій. «Там він сильно пошкоджений, але в планах нашої найближчої п'ятирічки є відновлення», — додав російський віце-прем'єр.

За його словами, аеропорт у Маріуполі знаходиться «у непоганому стані».

На початку червня російська влада припускала, що аеропорт Маріуполя може почати функціонувати в 2024–2025 роках, а аеропорти в окупованих Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі будуть задіяні пізніше через руйнування.

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