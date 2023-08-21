«Это очень большая армия людей». В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности обучения на F-16

В Дании будут учиться на F-16 не только пилоты, но и люди, которые будут обеспечивать полеты и обслуживать технику. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.



По его словам, из 70 военных, которые сейчас находятся в Дании на обучении, присутствуют не только пилоты.

«Среди тех 70 не все пилоты, потому что авиация — это огромный коллектив. Есть те, которые выполняют полеты, а есть и те, которые обеспечивают их. Это очень большая армия людей. И понятно, что им тоже нужно учиться обслуживать эту технику и обеспечивать полеты», — сказал Игнат.



Кроме того, Игнат добавил, что это первая волна пилотов, которые будут переучиваться на F-16. Затем последует вторая и третья волны.



«Другая группа пилотов — это молодые летчики, фактически вчерашние выпускники, которые поедут в Великобританию, где будут осваивать несколько по более длинной программе. Но они будут проходить базовую подготовку — английский язык, легкомоторную технику западную с пересадкой потом на истребители», — отметил он.

Спикер подчеркнул, что эта программа будет продолжаться дольше, возможно до двух лет.



«Мы перевооружаем наши Воздушные силы на новые типы техники. И поэтому обучение летчиков сегодня в Харьковском университете Воздушных сил также будет уже на это ориентировано», — подытожил Игнат.

Нидерланды и Дания объявилии о передаче Украине 61 самолета F-16 после обучения пилотов и другого персонала.



Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 исключительно на своей территории.