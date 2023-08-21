«Це дуже велика армія людей». У Повітряних силах ЗСУ розповіли подробиці навчання на F-16

У Данії навчатимуться на F-16 не тільки пілоти, а й люди, які навчатимуться забезпечувати польоти та обслуговувати техніку. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.



За його словами, із 70 військових, які зараз перебувають у Данії на навчанні, присутні не лише пілоти.

«Серед тих 70 не всі пілоти, тому що авіація — це величезний колектив. Є ті, що виконують польоти, а є й ті, що забезпечують їх. Це дуже велика армія людей. І зрозуміло, що їм також потрібно вчитися обслуговувати цю техніку та забезпечувати польоти», — сказав Ігнат.

Крім того, він додав, що це перша хвиля пілотів, які переучуватимуться на F-16. Потім піде друга і третя хвилі.

«Інша група пілотів – це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть до Великої Британії, де освоюватимуть дещо за довшою програмою. Але вони проходитимуть базову підготовку — англійську мову, легкомоторну техніку західну з пересадкою потім на винищувачі», - зазначив він.

Спікер підкреслив, що ця програма триватиме довше, можливо, до 2 років.



«Ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові типи техніки. І тому навчання льотчиків сьогодні у Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтоване», — підсумував Ігнат.





Нідерланди та Данія оголосили про передачу Україні 61 літака F-16 після навчання пілотів та іншого персоналу.



Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив , що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 виключно на своїй території.