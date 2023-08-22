Росія повернула тіла 12 українських захисників, які вважалися військовополоненими — Коордштаб

Росія повернула тіла 12 українських захисників, які вважалися військовополоненими. Проте повідомлень про погіршення їхнього здоров'я від російської сторони не було. Про це на брифінгу повідомив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, повідомляє «Укрінформ».



«Станом на сьогоднішній день сторона Росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як ті, що перебувають у полоні в Росії. При цьому жодних повідомлень з боку Росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про тяжкий стан їх не було», - сказав Таранюк.



За його словами, такі випадки ставлять під сумнів якість роботи або наявність у Росії відповідних медичних комісій.



За останні кілька тижнів обмінний фонд збільшився на понад дві сотні російських загарбників, кожен п'ятий з них здався в полон добровільно.



За даними українського омбудсмена Дмитра Лубінця, Україні вже вдалося повернути 2598 українців.