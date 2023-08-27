В оккупированном РФ Бердянске произошел пожар на одном из предприятий

Пожар на одном из предприятий временно оккупированного города Бердянск. Фото: Иван Федоров / telegram

Сегодня, 27 августа, на одном из предприятий временно оккупированного города Бердянск, Запорожской области случился пожар, звуков взрывов местные жители не слышали. Про происшествие сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале.



Он также подтвердил, что местные жители не слышали, чтобы что-то взорвалось, однако накануне видели, как военнослужащие РФ завозят в захваченные цеха свою технику.



Ранее пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что наши воины продолжают вести наступательную операцию на Бердянском направлении.



