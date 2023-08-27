В окупованому РФ Бердянську сталася пожежа на одному з підприємств

Пожежа на одному із підприємств тимчасово окупованого міста Бердянськ. Фото: Іван Федоров / telegram

Сьогодні, 27 серпня, на одному із підприємств тимчасово окупованого міста Бердянськ, Запорізької області сталася пожежа, звуків вибухів місцеві жителі не чули. Про подію повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.



Він також підтвердив, що місцеві жителі не чули, щоби щось вибухнуло, проте напередодні бачили, як військовослужбовці РФ завозять у захоплені цехи свою техніку.



Раніше прессекретар Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що наші воїни продовжують вести наступальну операцію на Бердянському напрямі.



