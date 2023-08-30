Войска Украины продвигаются на Бахмутском и Мелитопольском направлениях — Генштаб ВСУ

Украинские войска имеют успех на двух направлениях на южном фронте. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам Силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
«На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Вербово имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — рассказал он.
На Бахмутском направлении, как отметил Ковалев, Силы обороны Украины продолжают наступать южнее города Бахмут.
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