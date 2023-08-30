Війська України просуваються на Бахмутському та Мелітопольському напрямках — Генштаб ЗСУ

Українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.



За його словами, Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

«На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — розповів він.

На Бахмутському напрямку, як зазначив Ковальов, Сили оборони України продовжують наступати південніше міста Бахмут.

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