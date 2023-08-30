Оккупанты попались на воровстве зерна в Мариуполе — Андрющенко

В порту временно оккупированного Мариуполя захватчики грузят на судно очередную партию украденного украинского зерна. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Снова воруют. Зерно. Очередное судно», — написал он.

Андрющенко добавил, что россияне уже починили конвейерную ленту для погрузки, что значительно упрощает и ускоряет загрузку украинского зерна.

«Вполне возможно, что теперь зерно пойдет в основном морем. Поскольку до сих пор сохранялась тенденция доминирования автоперевозок», — резюмировал политик.

Напомним, переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина пройдут в Сочи 4 сентября. Главы государств планируют обсудить новую формулу для «зернового соглашения».