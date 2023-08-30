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Окупанти попалися на крадіжці зерна в Маріуполі — Андрющенко

30 серпня 2023, 17:00

Окупанти попалися на крадіжці зерна в Маріуполі — Андрющенко

У порту тимчасово окупованого Маріуполя загарбники вантажать на судно чергову партію вкраденого українського зерна. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Знову крадуть. Зерно. Чергове судно», — написав він.

Андрющенко додав, що росіяни вже полагодили конвеєрну стрічку для завантаження, що значно спрощує та прискорює завантаження українського зерна.

«Цілком можливо, що тепер зерно піде переважно морем. Оскільки досі зберігалася тенденція домінування автоперевезень», — резюмував політик.

Нагадаємо, переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського президента Володимира Путіна пройдуть у Сочі 4 вересня. Глави держав планують обговорити нову формулу для «зернової угоди».

ТЕГИ

Люди
Петро Андрющенко
Місця
Маріуполь Донецька область
Події
Війна зернова угода

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