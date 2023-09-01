Главу оккупационной администрации Новоайдара приговорили к 10 годам лишения свободы

Бывший депутат из Луганской области от партии «Наш край» признан виновным в коллаборационизме. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 22 августа.



Согласно материалам дела, 36-летний Владимир Подольский уроженец пгт Новоайдар до полномасштабного вторжения РФ был депутатом Щастинского районного совета 8-го созыва от политической партии «Наш край».



«В марте 2022 года он добровольно вступил в должность и. о. председателя и первого заместителя председателя оккупационной администрации Новоайдарского района ЛНР. В должности Подольский выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции», — говорится в материале.



Глава Счастинской райгосадминистрации рассказала суду, что лично знает обвиняемого, который остался в оккупированном поселке и начал сотрудничать с россиянами.



Женщина объяснила, что на бывший депутат решает вопросы гуманитарной помощи и работы школ. Об этом лично ей рассказывали оставшиеся из оккупации люди. Также она видела публикации и узнала на фото обвиняемого в помещении Счастинской РГА.



Бывший поселковый председатель Новоайдара сообщил, что обвиняемый давно имел сепаратистские взгляды и планировал уехать в оккупированный Луганск. Он считает, что Подольский связывался со знакомыми из Луганска, после чего вскоре получил должность в оккупационной администрации.



Дело рассмотрели в отсутствие обвиняемого, который скрывается от украинских правоохранительных органов.



Мужчину заочно приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Также ему на 15 лет запретили занимать определенные должности, а именно должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и органах, оказывающих публичные услуги, в том числе должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.