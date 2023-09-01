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Голову окупаційної адміністрації Новоайдара засудили до 10 років позбавлення волі

01 вересня 2023, 13:34

Голову окупаційної адміністрації Новоайдара засудили до 10 років позбавлення волі

Колишнього депутата з Луганської області від партії «Наш край» визнано винним у колабораціонізмі. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 серпня.

Згідно з матеріалами справи, 36-річний Володимир Подільський уродженець смт Новоайдар до повномасштабного вторгнення РФ був депутатом Щастинської районної ради 8-го скликання політичної партії «Наш край».

«У березні 2022 року він добровільно вступив на посаду в. о. голови та першого заступника голови окупаційної адміністрації Новоайдарського району "ЛНР". На посаді Подільський виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції», — йдеться у матеріалі.

Голова Щастинської райдержадміністрації розповіла суду, що особисто знає обвинуваченого, який залишився в окупованому селищі та почав співпрацювати з росіянами.

Жінка пояснила, що на колишній депутат вирішує питання гуманітарної допомоги та роботи шкіл. Про це особисто їй розповідали люди, що залишилися з окупації. Також вона бачила публікації та дізналася на фото обвинуваченого у приміщенні Щастинської РДА.

Колишній селищний голова Новоайдара повідомив, що обвинувачений давно мав сепаратистські погляди та планував виїхати до окупованого Луганська. Він вважає, що Подільський зв'язувався зі знайомими з Луганська, після чого невдовзі отримав посаду в окупаційній адміністрації.

Справу розглянули за відсутності обвинуваченого, який ховається від українських правоохоронних органів.

Чоловіка заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також йому на 15 років заборонили обіймати певні посади, а саме посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та органах, які надають публічні послуги, у тому числі посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

ТЕГИ

Місця
Луганська область Новоайдар
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колабораціонізм

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