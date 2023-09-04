Силы ПВО сбили 17 «Шахедов» на юге Одесской области

Атака ударных БпЛА на Одесскую область. Фото: Силы обороны «Юга»

Атака на объекты инфраструктуры в Одесской области продолжалась три с половиной часа. О чрезвычайной ситуации сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



Силами противовоздушной обороны были сбиты 17 беспилотников, но были и попадания.

Атака ударных БпЛА на Одесскую область. Фото: Силы обороны «Юга»

«В нескольких населённых пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий», — заявил Олег Кипер.

Атака ударных БпЛА на Одесскую область. Фото: Силы обороны «Юга»

Также из-за попадания обломков в результате ущерба возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. В семь часов пожар был локализован сотрудниками службы ГСЧС.

Ранее, третьего сентября, российские оккупанты совершили несколько атак, выпустив 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131» с южного и юго-восточного направления в сторону Одесской области.