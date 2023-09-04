Сили ППО збили 17 «Шахедів» на півдні Одеської області

Атака ударних БПЛА на Одеську область. Фото: Сили оборони «Півдня»

Атака на об'єкти інфраструктури на Одещині тривала три з половиною години. Про надзвичайну ситуацію повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.



Силами протиповітряної оборони було збито 17 безпілотників, але були й попадання.

Атака ударних БПЛА на Одеську область. Фото: Сили оборони «Півдня»

«У кількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та обладнання промислових підприємств», — заявив Олег Кіпер.

Атака ударних БПЛА на Одеську область. Фото: Сили оборони «Півдня»

Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. О сьомій годині співробітники служби ДСНС локалізували пожежу.

Раніше, третього вересня, російські окупанти здійснили кілька атак, випустивши 25 ударних БПЛА «Shahed-136/131» з південного та південно-східного напрямку у бік Одеської області.