Обстрел Донецкой области: один человек погиб, восемь получили ранения

За прошедшие сутки, 5 сентября, армия РФ в очередной раз обстреляла жителей Донецкой области на подконтрольной Украине территории, ранив 6 жителей Донбасса. Об этом в своем Telegram написал бывший глава Донецкой ОВА.



Четверо человек получили ранения в Константиновке и еще двое в Шахтерском.

Результат обстрелов на подконтрольной Украине территории. Фото: Павел Кириленко / telegram

Также в ходе обстрела в захваченном РФ Донецке погибла пожилая женщина, еще два человека получили ранения.



С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, были убиты 1680 и ранено 4079 человек. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, двое гражданских погибли в результате обстрела поселка Мироновский под Светлодарском, еще восемь мирных жителей получили ранения.