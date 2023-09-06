Обстріл Донецької області: одна людина загинула, вісім отримали поранення

Минулої доби, 5 вересня, армія РФ вкотре обстріляла жителів Донецької області на підконтрольній Україні території, поранивши 6 жителів Донбасу. Про це у своєму Telegram написав колишній голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Четверо людей отримали поранення у Костянтинівці та ще двоє у Шахтарському.

Результат обстрілу на підконтрольній Україні території. Фото: Павло Кириленко / telegram

Також під час обстрілу в захопленому РФ Донецьку загинула жінка похилого віку, ще двоє людей отримали поранення.



З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було вбито 1680 і поранено 4079 осіб. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу селища Миронівський під Світлодарськом, ще вісім мирних жителів отримали поранення.