США помогут Украине оружием еще на 600 млн долларов

США одобрили новый пакет оружия в рамках Инициативы помощи безопасности Украине (USAI) на 600 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт министерства обороны США.
«Этот пакет включает оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности», — сказано в тексте релиза.
В новый пакет оборонной помощи США входит:
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», — подчеркнули в Пентагоне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Киев, что США видят хороший прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины и пообещал долговременную поддержку.
6 сентября Пентагон объявил о новой помощи Украине на общую сумму более 1 миллиарда долларов.