США помогут Украине оружием еще на 600 млн долларов

США одобрили новый пакет оружия в рамках Инициативы помощи безопасности Украине (USAI) на 600 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт министерства обороны США.

«Этот пакет включает оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности», — сказано в тексте релиза.

В новый пакет оборонной помощи США входит:

оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105-мм артиллерийские выстрелы;

средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы;

разрушительные боеприпасы для расчистки препятствий;

оборудование для разминирования;

поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», — подчеркнули в Пентагоне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Киев, что США видят хороший прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины и пообещал долговременную поддержку.



6 сентября Пентагон объявил о новой помощи Украине на общую сумму более 1 миллиарда долларов.