США допоможуть Україні зброєю ще на 600 млн. доларів

США схвалили новий пакет зброї у рамках Ініціативи допомоги безпеці Україні (USAI) на 600 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт міністерства оборони США.

«Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості», — йдеться в тексті релізу.

До нового пакету оборонної допомоги США входить:

обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105-мм артилерійські постріли;

засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби;

руйнівні боєприпаси для розчищення перешкод;

обладнання для розмінування;

підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних бойових потреб та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — наголосили в Пентагоні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час візиту до Києва, що США бачать добрий прогрес контрнаступу Збройних сил України та пообіцяв довготривалу підтримку.



6 вересня Пентагон оголосив про нову допомогу Україні на загальну суму понад 1 мільярд доларів.