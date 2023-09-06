Соединенные Штаты объявили о новой помощи Украине на более чем миллиард долларов

Соединенные Штаты Америки объявляют о новой помощи Украине на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.



«Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более 1 миллиарда долларов в рамках этих общих усилий. Сюда входит 665,5 миллиона долларов на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности», — заявил он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.



Блинкен отметил, что в общей сложности с начала российской агрессии США выделили более 43 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.



Госсекретарь добавил, что с тех пор как он последний раз был в Украине почти ровно год назад, украинские силы вернули себе более 50% территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года.



«В продолжающемся контрнаступлении за последние несколько недель прогресс ускорился. Эта новая помощь поможет поддержать ее и придать дополнительный импульс», — подчеркнул Блинкен.



Также Блинкен рассказал, что помощь включает 175 миллионов долларов для «обеспечения значительной поддержки ПВО Украины, что является острой необходимостью».



Также еще 100 миллионов долларов предназначеный для поддержки долгосрочных военных потребностей Украины и 300 миллионов долларов — на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях.



Также Блинкен обратил внимание на то, что сейчас Украина является самой заминированной страной в мире — 30% территории потенциально заминировано.



«Новое финансирование в сфере безопасности, о котором мы объявляем сегодня, также будет подкреплено прибытием этой осенью американских танков Abrams и обучением украинских пилотов на F-16 в США, дополняя обучение, которое уже проводится в Европе», — заявил он.

Сегодня ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 175 миллионов долларов, который включает снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, дополнительные средства ПВО, а также артиллерийские боеприпасы и противотанковое вооружение.