Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Соединенные Штаты объявили о новой помощи Украине на более чем миллиард долларов

06 сентября 2023, 22:32

Соединенные Штаты объявили о новой помощи Украине на более чем миллиард долларов

Соединенные Штаты Америки объявляют о новой помощи Украине на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более 1 миллиарда долларов в рамках этих общих усилий. Сюда входит 665,5 миллиона долларов на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности», — заявил он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Блинкен отметил, что в общей сложности с начала российской агрессии США выделили более 43 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.

Госсекретарь добавил, что с тех пор как он последний раз был в Украине почти ровно год назад, украинские силы вернули себе более 50% территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года.

«В продолжающемся контрнаступлении за последние несколько недель прогресс ускорился. Эта новая помощь поможет поддержать ее и придать дополнительный импульс», — подчеркнул Блинкен.

Также Блинкен рассказал, что помощь включает 175 миллионов долларов для «обеспечения значительной поддержки ПВО Украины, что является острой необходимостью».

Также еще 100 миллионов долларов предназначеный для поддержки долгосрочных военных потребностей Украины и 300 миллионов долларов — на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях.

Также Блинкен обратил внимание на то, что сейчас Украина является самой заминированной страной в мире — 30% территории потенциально заминировано.

«Новое финансирование в сфере безопасности, о котором мы объявляем сегодня, также будет подкреплено прибытием этой осенью американских танков Abrams и обучением украинских пилотов на F-16 в США, дополняя обучение, которое уже проводится в Европе», — заявил он.

Сегодня ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 175 миллионов долларов, который включает снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, дополнительные средства ПВО, а также артиллерийские боеприпасы и противотанковое вооружение.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Сша США-Украина
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:01
Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА
16:24
«ДНР»: При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
16:20
На захваченной ВС РФ части Юга Украины россияне проверяют телефоны студентов — ЦНС
13:40
«ДНР»: В результате обстрела ранены две женщины в Донецке
13:34
Россия завезла в Луганскую область более 750 тысяч пропагандистских книг — ЦНС
11:44
Донецкая область: войска РФ обстреляли Угледар, Новоукраинку и Шевченко
11:01
На захваченной ВС РФ части Луганской области жители «голосуют» под дулом автоматов — ОВА
09:26
Возле Мариуполя оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления — советник мэра
09:19
В оккупированной Луганской области работники банков передают информацию о клиентах военкоматам — ОВА
08:22
Войска РФ из «Градов» и авиации атаковали Херсонскую область: есть жертвы
08:00
В оккупированной Макеевке «Рогатый» террикон был украшен украинской символикой
00:35
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 сентября
22:35
В оккупированном Донецке во время обстрелов погибли три человека
20:14
«ДНР»: В Донецке за день от обстрелов ранены 7 человек
16:46
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела погибла женщина, ранены два человека
16:15
Данилов назвал главную цель местных «выборов» на оккупированных территориях
16:10
Оккупанты приговорили к пожизненному заключению украинского морпеха
15:13
Оккупанты заставляют жителей Донецкой области получать паспорта РФ: чем угрожают в случае отказа
15:12
Сотрудника автодора, который работает в захваченном Сватово приговорили к четырем годам тюрьмы
14:15
В Мариуполе зафиксировали движение российских танков Т-80 в сторону Бердянска — Андрющенко
все новости
22:32
Соединенные Штаты объявили о новой помощи Украине на более чем миллиард долларов
21:05
США объявили о новом пакете. Там есть снаряды с обедненным ураном
20:34
Минобороны России предложило ставить заключенных на воинский учет
20:01
Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА
19:36
Рада пока не будет расширять список специальностей, с которыми женщин ставят на военный учет — Вениславский
18:35
Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек
17:28
В России участники войны с Украиной будут преподавать в школах
16:57
Суд передал АРМА металлопродукцию компании российского миллиардера на 3 миллиона
16:24
«ДНР»: При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
16:20
Удар по рынку в Константиновке: количество пострадавших возросло
16:20
На захваченной ВС РФ части Юга Украины россияне проверяют телефоны студентов — ЦНС
16:02
Блинкен заявил в Киеве, что США видят хороший прогресс контрнаступления ВСУ
15:59
В результате обстрела рынка в Константиновке погибли 16 человек, среди них — ребенок
15:52
Топ-менеджеры «Приватбанка» обвиняются в растрате более 8 миллиардов гривен
15:37
В Краматорске жителям выплатят почти 17 млн гривен компенсации за поврежденное жилье — городской совет
15:33
Сырский показал работу артиллерии ВСУ в районе Бахмута
15:31
В Румынии подтвердили, что обломки российского дрона упали на территории страны
14:49
Сегодня ночью остановилось сердце известного украинского ученого Игоря Козловского
14:44
В районе захваченного ВС РФ Харцызска масштабный пожар
14:38
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела в Константиновке. Фото: Новости Донбасса Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек
06 сентября, 18:35
ВС РФ ударили по рынку в Константиновка Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
06 сентября, 14:34
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области
04 сентября, 22:10
В соцсетях показали последствия обстрела Донецка, горит автомобиль, поврежден дом. Фото: «Типичный Донецк» В центре захваченного ВС РФ Донецка обстрелян многоэтажный дом и автомобиль
04 сентября, 14:44
Эвакуация раненых воинов с передовой. Фото: «Новости Донбасса» В ВСУ показали, как проходит эвакуация раненых под Бахмутом
04 сентября, 13:35
«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ► «ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►
01 сентября, 22:46
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама