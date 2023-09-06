США объявили о новом пакете. Там есть снаряды с обедненным ураном

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 175 млн долларов, который включает снаряды с обедненным ураном для ранее поставленных танков Abrams, дополнительные средства ПВО, а также артиллерийские боеприпасы и противотанковое вооружение. Об этом сообщается на сайте Пентагона.



В новый пакет входит оборудование для поддержки систем ПВО Украины, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 81-мм минометные системы и снаряды, 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams.



Кроме того, США также передадут ракеты с оптическим наведением (TOW), противотанковые комплексы Javelin и AT-4, более 3 млн. патронов к стрелковому оружию, тактические аэронавигационные системы, тактические системы защищенной связи и вспомогательное оборудование, боеприпасы для разрушения препятствий, а также запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.