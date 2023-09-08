Россия атаковала ночью «Шахедами» Одесскую и Николаевскую области

Ночью, 8 сентября 2023 года, российские войска атаковали Одесскую область группами ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – рф, мыс Чауда – ТОТ, Крым). Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил.



Всего зафиксированы пуски 20 «шахедов» в направлении Одесской области. К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

БпЛА типа «Shahed-136/131». Фото: ВС ВСУ

В результате боевой работы уничтожено 16 «Shahed-136/131» в пределах Одесской и Николаевской областей.



Командование Воздушных Сил также предупредило, что наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Ранее, 7 сентября, российские военные в очередной раз атаковали Украину, под ударом оказались Одесская и Сумская области.