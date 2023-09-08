Росія атакувала вночі «Шахедами» Одеську та Миколаївську області

Вночі, 8 вересня 2023 року, російські війська атакували Одеську область групами ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного та південного напрямів (Приморсько-Охтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим). Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил.



Загалом зафіксовано пуски 20 «шахедів» у напрямку Одеської області. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

БпЛА типу «Shahed-136/131». Фото: ПС ЗСУ

Внаслідок бойової роботи знищено 16 «Shahed-136/131» у межах Одеської та Миколаївської областей.



Командування Повітряних Сил також попередило, що спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Раніше, 7 вересня, російські військові вкотре атакували Україну, під ударом опинилися Одеська та Сумська області.