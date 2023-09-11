В РФ заявили, что «Единая Россия» победила на псевдовыборах в оккупации

В России заявили, что на псевдовыборах на захваченных украинских территориях «победила» партия «Единая Россия». Об этом пишет российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные местных «избиркомов».



Так, в Херсонской области этой политической силе приписали 74,86%, заявила председательница регионального «избиркома» Марина Захарова. За КПРФ якобы проголосовали 10,56%, за ЛДПР - 8,27%.



На захваченной РФ территории Луганской области «единороссы» якобы набрали 74,63%, ЛДПР - 9,87%, КПРФ — 7,50%.



В Запорожской области ЕР «набрала» 83,01%, ЛДПР — 5,82%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,13%.



На оккупированной территории Донецкой области «Единой России» приписали 75,69%, ЛДПР - 6,98%, а КПРФ — 5,52%.



РФ объявила о проведении 8-10 сентября так называемых «выборов» в местные оккупационные администрации на временно захваченных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Крыма и Севастополя. Указанные действия грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН, заявили в пресс-службе МИД Украины.



При этом псевдовыборы — юридически ничтожны, не признаются Украиной и международным сообществом.