У РФ заявили, що «Єдина Росія» перемогла на псевдовиборах в окупації

У Росії заявили, що на псевдовиборах на захоплених українських територіях «перемогла» партія «Єдина Росія». Про це пише російське агентство «РІА Новини» з посиланням на дані місцевих «виборчкомів».



Так, на Херсонщині цій політичній силі приписали 74,86%, заявила голова регіонального «виборчкому» Марина Захарова. За КПРФ нібито проголосували 10,56%, за ЛДПР — 8,27%.



На захопленій РФ території Луганської області «єдинороси» нібито набрали 74,63%, ЛДПР — 9,87%, КПРФ — 7,50%.



У Запорізькій області ЄР «набрала» 83,01%, ЛДПР — 5,82%, «Справедлива Росія — За правду» — 5,13%.



На окупованій території Донецької області «Єдиної Росії» приписали 75,69%, ЛДПР — 6,98%, а КПРФ — 5,52%.



РФ оголосила про проведення 8-10 вересня так званих «виборів» у місцеві окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Криму та Севастополя. Вказані дії грубо порушують суверенітет та територіальну ціль. та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН, заявили у прес-службі МЗС України.



При цьому псевдовибори є юридично нікчемними, не визнаються Україною та міжнародною спільнотою.