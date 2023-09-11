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Авдіївка: як люди виживають у розбитому місті та чому не їдуть — репортаж ►

11 вересня 2023, 23:22

Авдіївка: як люди виживають у розбитому місті та чому не їдуть — репортаж ►

Авдіївка: як люди виживають у розбитому місті та чому не їдуть — репортаж

Розбита, але не зламана Авдіївка Донецької області щодня приймає на себе російські удари. На посипаних снарядами вулицях рідко зустрінеш людей. А вцілілих будівель зовсім немає. У місті живуть переважно люди похилого віку і причини наражати своє життя на ризики у всіх різні.



Температура повітря вночі вже опускається до п'яти градусів тепла. Тож люди ще з літа збирають дрова. Запаси вугілля у приватному секторі закінчуються, а мешканці багатоквартирних будинків топлять та готують їжу лише на дровах. Ночують місцеві у підвалах.

Тамара та ще кілька мешканців цієї багатоповерхівки нещодавно живуть у підвалі. Влітку росіяни ракетою зруйнували сусідній під'їзд, після чого від трикімнатної квартири жінки залишилися лише вітальня та кухня.

Живе Тамара не одна, поряд завжди син, який і залишився у місті лише заради мами. Каже, хто ще допоможе їй принести воду та нарубати дров. Ведення господарства Андрію дається непросто. Після чергових російських обстрілів спалахнуло його житло. Згасити не вдалося, довелося зістрибнути з балкона другого поверху. Підсумок – зламана нога.

В Авдіївці працює лікарня, а на постачання до міста всього необхідного люди не скаржаться. Кажуть, із продуктами проблем немає.

Місцеві зізнаються, хоч і звикли до обстрілів, але все ж таки буває страшно, особливо ночами. Тут нерідко від влучення російських ракет під завалами житлових будинків помирають люди.

Жителям боляче дивитись на те, на що росіяни перетворили їхнє місто. Однак вірять, що все незабаром закінчиться і настане світ. Нині у місті залишаються близько 1800 осіб.

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