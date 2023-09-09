Зеленский поздравил Авдеевку, Бахмут, Луганск и другие города, которые отмечают свой день

Президент Владимир Зеленский поздравил города, которые отмечают свой день в субботу, 9 сентября, и в воскресенье, 10 сентября.



«В эту субботу и воскресенье почти 50 украинских городов отмечают свой день. Винница. Днепр. Житомир. Луцк. Николаев. Ужгород, Барвенково, Белая Церковь, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильков, Вышгород, Вишневое, Галич, Дружковка, Жидачев, Здолбунов, Зеленодольск, Ирпень, Кагарлык, Каменка-Бугская, Киверцы, Корсунь-Шевченковский, Красилов, Лиман, Мироновка, Новоукраинка, Очаков, Рава-Русская, Рени, Самбор, Славута, Смела, Тростянец, Украинка, Шпола, Яготин», — написал Зеленский в телеграм-канале.



Также он отметил, что сегодня отмечают свой день Авдеевка и другие прифронтовые или оккупированные города.



«Наша героическая Авдеевка — сегодня ее день тоже. День Бахмута — старинного украинского города, который хоть и в руинах из-за российских ударов, но с несокрушимым казацким характером. Алчевск, Волноваха, Дебальцево, Луганск, Олешки, Харцызск», — подчернкул Зеленский.



Президент заявил, что Украина всегда помнит обо всех своих и защищает свое, а также обеспечит свободу и силу своим городам.



«Территория нашего государства большая. Но ни одного ее сантиметра российским оккупантам не оставим. Поздравляю все украинские города, дни которых — сейчас! Стоим бок о бок, чтобы вернуть свободу каждому!» — подчеркнул Зеленский.

В Авдеевке в честь дня города военные запустили в небо большой флаг Украины, который полетел в Донецк.