Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Зеленский поздравил Авдеевку, Бахмут, Луганск и другие города, которые отмечают свой день

09 сентября 2023, 20:19

Зеленский поздравил Авдеевку, Бахмут, Луганск и другие города, которые отмечают свой день

Президент Владимир Зеленский поздравил города, которые отмечают свой день в субботу, 9 сентября, и в воскресенье, 10 сентября.

«В эту субботу и воскресенье почти 50 украинских городов отмечают свой день. Винница. Днепр. Житомир. Луцк. Николаев. Ужгород, Барвенково, Белая Церковь, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильков, Вышгород, Вишневое, Галич, Дружковка, Жидачев, Здолбунов, Зеленодольск, Ирпень, Кагарлык, Каменка-Бугская, Киверцы, Корсунь-Шевченковский, Красилов, Лиман, Мироновка, Новоукраинка, Очаков, Рава-Русская, Рени, Самбор, Славута, Смела, Тростянец, Украинка, Шпола, Яготин», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Также он отметил, что сегодня отмечают свой день Авдеевка и другие прифронтовые или оккупированные города.

«Наша героическая Авдеевка — сегодня ее день тоже. День Бахмута — старинного украинского города, который хоть и в руинах из-за российских ударов, но с несокрушимым казацким характером. Алчевск, Волноваха, Дебальцево, Луганск, Олешки, Харцызск», — подчернкул Зеленский.

Президент заявил, что Украина всегда помнит обо всех своих и защищает свое, а также обеспечит свободу и силу своим городам.

«Территория нашего государства большая. Но ни одного ее сантиметра российским оккупантам не оставим. Поздравляю все украинские города, дни которых — сейчас! Стоим бок о бок, чтобы вернуть свободу каждому!» — подчеркнул Зеленский.

В Авдеевке в честь дня города военные запустили в небо большой флаг Украины, который полетел в Донецк.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война
Люди
Волноваха Авдеевка Дебальцево Харцызск Луганск Бахмут

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:40
В Донецке есть погибший и раненные в результате дневного обстрела
14:06
В жилых домах Донецка выбиты окна в результате обстрела района жд-вокзала
11:36
«ДНР»: В Донецке от обстрелов погибла женщина, семь человек ранены за сутки
09:33
В небе над оккупированным Донецком летал флаг Украины
00:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 сентября
20:55
Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «Л-ДНР» помогла устоять Россия
18:10
«ДНР»: За неделю от обстрелов погибли 11 человек, ранены почти 80
13:43
В МИД Украины сделали заявление о проведении РФ «выборов» на захваченных территориях
11:13
В Луганской области провалилась принудительная паспортизация — ОВА
11:11
Россияне привезли в захваченный ВС РФ Мариуполь китайских блогеров
08:32
Оккупанты ранили еще двух мирных жителей Донецкой области
23:00
Донецк, Луганск и не только: главные события 7 сентября
21:16
В «ДНР» признали нехватку медиков
20:34
«ДНР» посадила в тюрьму на 26 лет пленного бойца «Азова»
19:30
«ДНР» заключила в колонию украинского военного на пожизненный срок
17:25
Из оккупированной территории домой вернули еще одного ребенка
16:36
На захваченных территориях оккупанты завозят массовку на «избирательные участки» — ЦНС
11:11
Донецк находится под обстрелом, в Киевском районе города вспыхнул сильный пожар
10:24
Оккупанты из РСЗО обстреляли Сиверск: один человек погиб, еще трое ранены
09:49
В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области
все новости
20:19
Зеленский поздравил Авдеевку, Бахмут, Луганск и другие города, которые отмечают свой день
17:48
В оккупированном Симферополе горела воинская часть
16:24
В Киеве попрощались с Игорем Козловским
15:40
В Донецке есть погибший и раненные в результате дневного обстрела
15:17
Обстрел Херсонской области: погиб мужчина
14:37
«Избирательный штаб» оккупантов в Запорожской области атаковали дроны
14:06
В жилых домах Донецка выбиты окна в результате обстрела района жд-вокзала
13:46
Авдеевка отмечает день города: именно оттуда запустили флаг Украины на Донецк
12:30
СМИ: Доброволец из Британии найден мертвым в водоеме со связанными руками
11:36
«ДНР»: В Донецке от обстрелов погибла женщина, семь человек ранены за сутки
09:53
Дружковка попала под удар российских оккупантов, обошлось без жертв
09:33
В небе над оккупированным Донецком летал флаг Украины
09:22
В Донецкой области семь человек ранены и четверо погибли за день от обстрелов
00:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 сентября
00:12
Мэр Краматорска извинился за нецензурную брань в адрес критиков
21:15
Изменилось количество раненых и погибших в результате обстрела Константиновки 6 сентября
20:55
Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «Л-ДНР» помогла устоять Россия
19:48
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу выросло до 73 — глава ОВА
19:05
В ходе обстрела Торецка ранены двое подростков и их родители
18:10
«ДНР»: За неделю от обстрелов погибли 11 человек, ранены почти 80
все новости
ВИДЕО
Из Авдеевки в Донецк запустили флаг Украины. Кадр из видео Авдеевка отмечает день города: именно оттуда запустили флаг Украины на Донецк
09 сентября, 13:46
С места прилета ракет РФ в Константиновке убрали сгоревшие автомобили, остатки тел и строительный мусор. Фото: Корреспондент «Новостей Донбасса» Удар по Константиновке: Как выглядит рынок на следующий день после трагедии
07 сентября, 16:56
Последствия обстрела в Константиновке. Фото: Новости Донбасса Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек
06 сентября, 18:35
ВС РФ ударили по рынку в Константиновка Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
06 сентября, 14:34
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области
04 сентября, 22:10
В соцсетях показали последствия обстрела Донецка, горит автомобиль, поврежден дом. Фото: «Типичный Донецк» В центре захваченного ВС РФ Донецка обстрелян многоэтажный дом и автомобиль
04 сентября, 14:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама