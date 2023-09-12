Швеція може передати Україні винищувачі Gripen

Уряд Швеції найближчим часом доручить збройним силам вивчити можливість передачі Україні винищувачів Gripen. Про це повідомляє Reuters.



«Уряд Швеції розглядає можливість надання Україні винищувачів Gripen для допомоги в боротьбі з РФ», - повідомило шведське громадське радіо (SR) з посиланням на неназвані джерела.



Як зазначається, уряд хоче отримати інформацію про те, як надання літаків Україні вплине на обороноздатність Швеції та як швидко Стокгольм зможе отримати нові літаки Gripen для власних потреб.



Зазначається, що уряд звернеться до збройних сил з проханням офіційно розглянути це питання вже у четвер.



За повідомленнями шведських ЗМІ Україна сподівається отримати один дивізіон реактивних літаків Gripen виробництва шведської компанії Saab, тобто 16-18 літаків.



20 серпня Нідерланди та Данія оголосили про рішення передати Україну винищувачі F-16. Українські пілоти та інженери вже почали вчитися використовувати ці літаки. Данія розраховує передати перші F-16 Україні ближче до Нового року.