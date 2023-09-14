Боевики «ДНР» показали депортацию украинских детей

В сети появилось видео, на котором коллаборант и основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский занимается депортацией украинских детей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Поселок откуда украли детей. Фото: telegram

«Теперь из села Керменчик Старомлиновской сельской общины Волновахского района. Снова под видом эвакуации, на которую никто не просил. Оставлю это здесь. Потому что будет как с Мариуполем и Львовой-Беловой. Зачистка инфополя и «никогда такого не было - все придумала украинская пропаганда», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале.

Незаконная депортация украинских детей. Фото: telegram

Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова продолжила оправдывать депортацию украинских детей, называя этот процесс «спасением».

Напомним, что основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «ДНР» и «ЛНР» помогла устоять Россия.