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Бойовики «ДНР» показали депортацію українських дітей

14 вересня 2023, 11:10

Бойовики «ДНР» показали депортацію українських дітей

У мережі з'явилося відео, на якому колаборант та засновник батальйону «Схід» Олександр Ходаковський займається депортацією українських дітей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Селище звідки вкрали дітей. Фото: telegram

«Тепер із села Керменчик Старомлинівської сільської громади Волноваського району. Знову під виглядом евакуації, яку ніхто не просив. Залишу це тут. Бо буде як із Маріуполем та Львовою-Бєловою. Зачистка інфополя та «ніколи такого не було – все вигадала українська пропаганда», — написав Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Незаконне депортування українських дітей. Фото: telegram

Раніше уповноважена з прав дитини за президента РФ Марія Львова-Бєлова продовжила виправдовувати депортацію українських дітей, називаючи цей процес «порятунком».

Нагадаємо, що засновник батальйону «Схід» Олександр Ходаковський зізнався, що у 2014 році угрупуванням «ДНР» та «ЛНР» допомогла встояти Росія.

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