«Укроборонпром» ограничит общение с прессой после материала Reuters

После несогласованного обнародования агентством Reuters информации, поставившей под угрозу безопасность одного из предприятий АО «Украинская оборонная промышленность», компания временно ограничила общение с прессой. Об этом сообщил Укринформ.



«После материала Reuters 12 сентября, который поставил под угрозу безопасность одного из предприятий АО «УОП», общение со СМИ по отдельным потенциально опасным темам, касающимся производственных площадок и некоторых других деталей, ограничено», — говорится в заявлении оборонного предприятия.



В «Укроборонпроме» подчеркнули, что информация о работе украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны с РФ чувствительна и поэтому должна быть дозирована, проверена и не нести угрозы для предприятий ОПК, их работников и обороноспособности Украины.

Напомним, что 12 сентября, британское агентство Reuters заявило о расширении государственного предприятия «Антонов» и начале производства беспилотников.