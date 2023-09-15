«Укроборонпром» обмежить спілкування з пресою після матеріалу Reuters

Після неузгодженого оприлюднення агентством Reuters інформації, яка загрожує безпеці одного з підприємств АТ «Українська оборонна промисловість», компанія тимчасово обмежила спілкування з пресою. Про це повідомив «Укрінформ».



«Після матеріалу Reuters від 12 вересня, який поставив під загрозу безпеку одного з підприємств АТ «УОП», спілкування зі ЗМІ з окремих потенційно небезпечних тем, що стосуються виробничих майданчиків та деяких інших деталей, обмежене», - йдеться у заяві оборонного підприємства.



В «Укроборонпромі» наголосили, що інформація про роботу українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни з РФ чутлива і тому має бути дозована, перевірена та не нести загрози для підприємств ОПК, їхніх працівників та обороноздатності України.

Нагадаємо, що 12 вересня, британське агентство Reuters заявило про розширення державного підприємства «Антонов» та початок виробництва безпілотників.