«ЛНР» обвинила луганчанина в «госизмене» и лишила свободы на 17 лет

Так называемый «суд ЛНР» вынесла незаконный приговор жителя Луганска - 17 лет лишения свободы лет со штрафом 13 000 рублей. Его обвиняют в «совершении теракта» и «госизмене». Об этом сообщила пресс-служба «верховного суда».



Утверждается, что гражданин М., 1967 года рождения якобы бросил гранату в жилой дом и собирал сведения «направленные против безопасности ЛНР» с января 2017 года по декабрь 2017 года «по заданию СБУ».



Оккупанты его называют виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 275 (государственная измена), частью 1 статьи 2221 (незаконные хранение и ношение взрывных устройств), частью 1 статьи 205 (террористический акт) Уголовного кодекса Российской Федерации.