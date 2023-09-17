«ЛНР» звинуватила луганчанина у «держзраді» та позбавила волі на 17 років

Так званий «суд ЛНР» винесла незаконний вирок мешканця Луганська - 17 років позбавлення волі років зі штрафом 13 000 рублів. Його звинувачують у «вчиненні теракту» та «держадміністрації». Про це повідомила прес-служба «верховного суду».



Стверджується, що громадянин М., 1967 року народження, нібито кинув гранату в житловий будинок і збирав відомості «спрямовані проти безпеки ЛНР» з січня 2017 року до грудня 2017 року «за завданням СБУ».



Окупанти його називають винним у скоєнні злочинів, передбачених статтями 275 (державна зрада), частиною 1 статті 2221 (незаконні зберігання та носіння вибухових пристроїв), частиною 1 статті 205 (терористичний акт) Кримінального кодексу Російської Федерації.