Войска РФ за сутки разрушили и повредили 18 домов в Донецкой области

ВС РФ атаковали Донецкую область авиабомбами, РСЗО «Град», «Смерч» и артиллерией. Фото: Полиция Донецкой области

Российские войска нанесли десять ударов по территории Донецкой области за минувшие сутки, применив для атак авиабомбы, РСЗО «Град», «Смерч», артиллерию. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак был убит мирный житель, ранены еще четверо.

ВС РФ атаковали 7 населенных пунктов региона: город Авдеевка, пгт Курдюмовка, Очеретино, села Дилиевка, Комар, Ласточкино, Новоукраинка. Уничтожено и повреждено захватчиками за сутки 22 гражданских объекта — 18 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети.

Авдеевка подверглась 4-х атакам ВС РФ. Оккупанты сбросили на город две управляемые авиабомбы «ФАБ-250» и ударили по жилым кварталам из артиллерии, ранив двоих мирных жителей.





РСЗО «Смерч» российские войска ударили по селу Комар — ранения получили два человека. Повреждены 11 частных домов, хозяйственная постройка, автомобиль.





Из артиллерии захватчики били по Дилиевке — повредили 5 частных домов, линию электросетей.





Кроме того, стало известно об убитом гражданском лице в Заречном, человек погиб в результате минометного обстрела 16 сентября.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 62 человека, с начала обязательной эвакуации — 90 210 человек, среди них 11 440 — дети, 4 047 — люди с инвалидностью.

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