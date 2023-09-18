Війська РФ за добу зруйнували та пошкодили 18 будинків у Донецькій області

ЗС РФ атакували Донецьку область авіабомбами, РСЗВ «Град», «Смерч» та артилерією. Фото: Поліція Донецької області

Російські війська завдали десять ударів по території Донецької області за минулу добу, застосувавши для атак авіабомби, РСЗВ «Град», «Смерч», артилерію. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було вбито мирного жителя, поранено ще четверо.

ЗС РФ атакували 7 населених пунктів регіону: місто Авдіївка, смт Курдюмівка, Очеретине, села Диліївка, Комар, Ласточкине, Новоукраїнка. Знищено та пошкоджено загарбниками за добу 22 цивільні об'єкти — 18 житлових будинків, господарські будівлі, автомобіль, електромережі.

Авдіївка зазнала 4-х атак ЗС РФ. Окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби «ФАБ-250» і вдарили по житлових кварталах з артилерії, поранивши двох мирних жителів.





РСЗВ «Смерч» російські війська вдарили по селу Комар — поранення отримали дві особи. Пошкоджено 11 приватних будинків, господарську споруду, автомобіль.





З артилерії загарбники били по Диліївці — пошкодили 5 приватних будинків, лінію електромереж.





Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в Зарічному, людина загинула внаслідок мінометного обстрілу 16 вересня.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 62 особи, з початку обов'язкової евакуації — 90 210 осіб, серед них 11 440 — діти, 4 047 — люди з інвалідністю.

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