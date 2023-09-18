Війська РФ за добу зруйнували та пошкодили 18 будинків у Донецькій області

Російські війська завдали десять ударів по території Донецької області за минулу добу, застосувавши для атак авіабомби, РСЗВ «Град», «Смерч», артилерію. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було вбито мирного жителя, поранено ще четверо.
ЗС РФ атакували 7 населених пунктів регіону: місто Авдіївка, смт Курдюмівка, Очеретине, села Диліївка, Комар, Ласточкине, Новоукраїнка. Знищено та пошкоджено загарбниками за добу 22 цивільні об'єкти — 18 житлових будинків, господарські будівлі, автомобіль, електромережі.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 62 особи, з початку обов'язкової евакуації — 90 210 осіб, серед них 11 440 — діти, 4 047 — люди з інвалідністю.
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