За рік діяльності проєкту «Хочу жити» одержано понад 25 тисяч заявок на здачу в полон України

У вересні виповнюється рік з моменту запуску проєкту «Хочу жити», за цей час отримано понад 25 тисяч заявок на здачу в полон України, що конвертувалося в здачу в полон 216 осіб. Про це повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Загалом сайт «Хочу жити» відвідали понад 48 мільйонів людей із РФ та тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що 256 доменів сайту проєкту було заблоковано «Роскомнадзором».

«При цьому було здійснено 21 операцію з виведення через лінію фронту групи тих (більше двох осіб), хто здається. Також є успішні випадки переходу військовослужбовців ЗС РФ на бік України із технікою», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 1072 особи перебувають «в режимі очікування» — на контакті з проєктом, чекаючи на свою чергу переведення через лінію фронту.

У КШППВ заявили також, що після успішного проведення операції «Синиця» кількість звернень росіян продовжує зростати.

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