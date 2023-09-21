Российские войска атаковали Харьков и Харьковскую область, есть пострадавшие и разрушения

Сегодня около 6:00 утра россияне нанесли удар 6-ю ракетами, предварительно С-300, по Харькову, кроме того были обстреляны и другие населенные пункты области. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Около 1:00 ночи, по данным Синегубова, ВС РФ обстреляли пгт Купянск-Узловой и село Ковшаровка Купянского района, поврежден гараж и неэксплуатируемое здание, были пожары.
За прошедшие сутки, как пишут в ОВА, захватчики массово обстреливали населенные пункты и гражданских жителей в Купянском, Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.
Он отметил, что в Харькове обстрелом было повреждено производственное здание предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной медицинской помощи, есть попадания по дорожному полотну.
«Получил ранения и был госпитализирован мужчина 58 лет. Мужчина 65 лет получил незначительные ранения, в госпитализации не нуждался», — рассказали в ОВА.
За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 4,7 га территории Харьковской области и обезвредили 82 взрывоопасных предмета.
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