Российские войска атаковали Харьков и Харьковскую область, есть пострадавшие и разрушения

Сегодня около 6:00 утра россияне нанесли удар 6-ю ракетами, предварительно С-300, по Харькову, кроме того были обстреляны и другие населенные пункты области. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.



Около 1:00 ночи, по данным Синегубова, ВС РФ обстреляли пгт Купянск-Узловой и село Ковшаровка Купянского района, поврежден гараж и неэксплуатируемое здание, были пожары.



За прошедшие сутки, как пишут в ОВА, захватчики массово обстреливали населенные пункты и гражданских жителей в Купянском, Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.





В Одноробовке Богодуховского района повреждены 3 многоквартирных и 1 частный дом, 5 хозяйственных построек, 4 автомобиля, 2 гаража.





В селах Семеновка и Верхняя Писаревка Чугуевского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.





В Перовском Богодуховского районе в результате минометного обстрела получил осколочное ранение мужчина 65 лет.





В пгт Высокий Харьковского района мужчина 46 лет получил ранения, разбирая дома взрывное устройство.





Вблизи Крейдянка Изюмского района грузовой автомобиль КРАЗ наехал на взрывоопасный предмет, по предварительной информации, на противотанковую мину, водитель не пострадал.

Он отметил, что в Харькове обстрелом было повреждено производственное здание предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной медицинской помощи, есть попадания по дорожному полотну.



«Получил ранения и был госпитализирован мужчина 58 лет. Мужчина 65 лет получил незначительные ранения, в госпитализации не нуждался», — рассказали в ОВА.



За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 4,7 га территории Харьковской области и обезвредили 82 взрывоопасных предмета.

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