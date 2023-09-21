Російські війська атакували Харків і Харківську область, є постраждалі та руйнування

Сьогодні близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по Харкову, окрім того були обстріляні й інші населені пункти області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 1:00 ночі, за даними Синегубова, ЗС РФ обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий та село Ківшарівка Куп'янського району, пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю, були пожежі.
Минулої доби, як пишуть в ОВА, загарбники масово обстрілювали населені пункти та цивільних жителів у Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.
Він зазначив, що у Харкові обстрілом було пошкоджено виробничу будівлю підприємства у Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної медичної допомоги, є влучення по дорожньому полотну.
«Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації не потребував», — розповіли в ОВА.
Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 4,7 га території Харківської області та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.
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