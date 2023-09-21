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Російські війська атакували Харків і Харківську область, є постраждалі та руйнування

21 вересня 2023, 10:42

Російські війська атакували Харків і Харківську область, є постраждалі та руйнування

Сьогодні близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по Харкову, окрім того були обстріляні й інші населені пункти області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 1:00 ночі, за даними Синегубова, ЗС РФ обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий та село Ківшарівка Куп'янського району, пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю, були пожежі.

Минулої доби, як пишуть в ОВА, загарбники масово обстрілювали населені пункти та цивільних жителів у Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.

  • В Одноробівці Богодухівського району пошкоджено 3 багатоквартирні та 1 приватний будинок, 5 господарських будівель, 4 автомобілі, 2 гаражі.

  • У селах Симинівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріл сталися лісові пожежі.

  • У Перовському Богодухівському районі внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення чоловік 65 років.

  • У смт Високий Харківського району чоловік 46 років отримав поранення, розбираючи вдома вибуховий пристрій.

  • Поблизу Крейдянка Ізюмського району вантажний автомобіль КРАЗ наїхав на вибухонебезпечний предмет, за попередньою інформацією, на протитанкову міну водій не постраждав.

Він зазначив, що у Харкові обстрілом було пошкоджено виробничу будівлю підприємства у Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної медичної допомоги, є влучення по дорожньому полотну.

«Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації не потребував», — розповіли в ОВА.

Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 4,7 га території Харківської області та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.

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