Російські війська атакували Харків і Харківську область, є постраждалі та руйнування

Сьогодні близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по Харкову, окрім того були обстріляні й інші населені пункти області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 1:00 ночі, за даними Синегубова, ЗС РФ обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий та село Ківшарівка Куп'янського району, пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю, були пожежі.

Минулої доби, як пишуть в ОВА, загарбники масово обстрілювали населені пункти та цивільних жителів у Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.

В Одноробівці Богодухівського району пошкоджено 3 багатоквартирні та 1 приватний будинок, 5 господарських будівель, 4 автомобілі, 2 гаражі.





У селах Симинівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріл сталися лісові пожежі.





У Перовському Богодухівському районі внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення чоловік 65 років.





У смт Високий Харківського району чоловік 46 років отримав поранення, розбираючи вдома вибуховий пристрій.





Поблизу Крейдянка Ізюмського району вантажний автомобіль КРАЗ наїхав на вибухонебезпечний предмет, за попередньою інформацією, на протитанкову міну водій не постраждав.

Він зазначив, що у Харкові обстрілом було пошкоджено виробничу будівлю підприємства у Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної медичної допомоги, є влучення по дорожньому полотну.

«Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації не потребував», — розповіли в ОВА.

Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 4,7 га території Харківської області та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.

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