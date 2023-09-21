ВС РФ обстреляли 13 городов и сел Донецкой области за сутки, повреждены 26 домов

ВС РФ атаковали Донетчину из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч», артиллерии, минометов. Фото: Полиция Донецкой области

В течение суток российские захватчики 16 раз открывали огонь по мирному населению Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак были убиты пятеро мирных жителей.



ВС РФ обстреливали регион из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч», артиллерии, минометов.

Обстреляны 13 населенных пунктов Донетчины: города Авдеевка, Железное, Северск, Торецк, пгт Великая Новоселка, Нелиповка, Северное, села Верхнекаменское, Клещеевка, Малиновка, Новоселовка Первая, Плещеевка, Русин Яр.

Повреждено за сутки 26 частных домов, автомобиль, линии электропередач, газопровод.

В Торецке снаряды РФ убили двух человек. Разрушен частный дом.





Из артиллерии российские войска били по поселку Северное — погибли два гражданских лица.





В результате массированных ударов по Угледару был убит человек.





Под артобстрел попала Плещеевка. Повреждены 7 частных домов, линия электросетей, автомобиль.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 78 человек, с начала обязательной эвакуации — 90 416 человек, среди них 11 481 — дети, 4 060 — люди с инвалидностью.

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