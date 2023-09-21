ВС РФ обстреляли 13 городов и сел Донецкой области за сутки, повреждены 26 домов

В течение суток российские захватчики 16 раз открывали огонь по мирному населению Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак были убиты пятеро мирных жителей.
ВС РФ обстреливали регион из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч», артиллерии, минометов.
Обстреляны 13 населенных пунктов Донетчины: города Авдеевка, Железное, Северск, Торецк, пгт Великая Новоселка, Нелиповка, Северное, села Верхнекаменское, Клещеевка, Малиновка, Новоселовка Первая, Плещеевка, Русин Яр.
Повреждено за сутки 26 частных домов, автомобиль, линии электропередач, газопровод.
Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.
Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 78 человек, с начала обязательной эвакуации — 90 416 человек, среди них 11 481 — дети, 4 060 — люди с инвалидностью.
Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.