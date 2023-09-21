ЗС РФ обстріляли 13 міст та сіл Донецької області за добу, пошкоджено 26 будинків

ЗС РФ атакували Донеччину з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», артилерії, мінометів. Фото: Поліція Донецької області

Протягом доби російські загарбники 16 разів відкривали вогонь по мирним населеним пунктам Донецької області. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було вбито п'ятеро мирних жителів.



ЗС РФ обстрілювали регіон з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», артилерії, мінометів.

Обстріляно 13 населених пунктів Донеччини: міста Авдіївка, Залізне, Сіверськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, Неліпівка, Північне, села Верхньокам’янське, Кліщіївка, Малинівка, Новоселівка Перша, Плещіївка, Русин Яр.

Пошкоджено за добу 26 приватних будинків, автомобіль, лінії електропередач, газопровід.

У Торецьку снаряди РФ убили двох людей. Зруйновано приватний будинок.





З артилерії російські війська били по селищу Північне — загинули дві цивільні особи.





Внаслідок масованих ударів по Вугледару було вбито людину.





Під артобстріл потрапила Плещеївка. Пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електромереж, автомобіль.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 78 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 90 416 осіб, серед них 11 481 — діти, 4 060 — люди з інвалідністю.

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