ЗС РФ обстріляли 13 міст та сіл Донецької області за добу, пошкоджено 26 будинків

Протягом доби російські загарбники 16 разів відкривали вогонь по мирним населеним пунктам Донецької області. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було вбито п'ятеро мирних жителів.
ЗС РФ обстрілювали регіон з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», артилерії, мінометів.
Обстріляно 13 населених пунктів Донеччини: міста Авдіївка, Залізне, Сіверськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, Неліпівка, Північне, села Верхньокам’янське, Кліщіївка, Малинівка, Новоселівка Перша, Плещіївка, Русин Яр.
Пошкоджено за добу 26 приватних будинків, автомобіль, лінії електропередач, газопровід.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 78 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 90 416 осіб, серед них 11 481 — діти, 4 060 — люди з інвалідністю.
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