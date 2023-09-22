Аварийно-спасательные работы на месте удара ВС РФ по Черкассам продолжались всю ночь — ГСЧС

Спасатели рассказали о ходе работ на месте удара войск РФ по Черкассам. Фото: ГСЧС

Работы спасателей на месте удара войск РФ по отелю в Черкассах продолжались всю ночь. Об этом сообщили в ГСЧС Украины

«В результате атаки пострадали 11 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Психологами ГСЧС оказана помощь 117 лицам», — идет речь в сообщении.

Спасатели рассказали, что было вывезено 593 тонны мусора. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Вчера в результате ракетного удара по городу было разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

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