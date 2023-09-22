Аварійно-рятувальні роботи на місці удару ЗС РФ по Черкасах тривали всю ніч — ДСНС

Рятувальники розповіли про хід робіт на місці удару військ РФ Черкасами. Фото: ДСНС

Роботи рятувальників на місці удару військ РФ по готелю у Черкасах тривали всю ніч. Про це повідомили у ДСНС України

«В результаті атаки постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Психологами ДСНС надано допомогу 117 особам», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники розповіли, що було вивезено 593 тонни сміття. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Вчора внаслідок ракетного удару по місту було зруйновано будівлю готелю. В результаті виникла пожежа, а також займання торгових павільйонів на ринку.

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