Олещук поблагодарил украинских пилотов за атаку по Севастополю и Мелитополе

Командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за атаку по Севастополю. Соответствующий пост он разместил на своем Telegram-канале, подкрепив текст видео разбитого штаба ЧФ РФ.

«Мы же обещали, что «дальше будет...». Поэтому пока оккупанты оправляются в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор звучат сигналы воздушной тревоги, еще раз поблагодарю летчиков Воздушных Сил», — написал он.

Также Олещук выразил надежду, что и «в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет» и напомнил, что «Севастополь — город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины».



Сегодня по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли ракетный удар.



В Министерстве обороны России завили, что крымскому ПВО сегодня удалось сбить пять ракет, которые были запущены для атаки оккупированного Севастополя.

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