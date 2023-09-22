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Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти ракет в Крыму

Обновлено
22 сентября 2023, 15:07

Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти ракет в Крыму

В Министерстве обороны России завили, что крымскому ПВО сегодня удалось сбить пять ракет, которые были запущены для атаки оккупированного Севастополя. 

«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет», — написало в отчете оборонное ведомство страны-оккупанта.

По информации Минобороны, в результате попадания было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, а также один военнослужащий пропал без вести.

Напомним, сегодня по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли ракетный удар.

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