Олещук подякував українським пілотам за атаку на Севастополь та Мелітополь

Командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував українським пілотам за атаку по Севастополю. Відповідну публікацію він розмістив на своєму Telegram-каналі, підкріпивши текст відео розбитого штабу ЧФ РФ.

«Ми ж обіцяли, що «далі буде...». Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил», — написав він.

Також Олещук висловив сподівання, що і «наступного разу російське ППО нас знову не підведе» і нагадав, що «Севастополь — місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України».



Сьогодні по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару.



У Міністерстві оборони Росії заявили, що кримській ППО сьогодні вдалося збити п'ять ракет, які були запущені для атаки окупованого Севастополя.

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