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Канада даст Украине 650 миллионов долларов на бронеавтомобили и машины эвакуации

22 сентября 2023, 21:22

Канада даст Украине 650 миллионов долларов на бронеавтомобили и машины эвакуации

Канада предоставит Украине 650 миллионов долларов в рамках долгосрочной программы помощи на бронированные автомобили и специальные машины медицинской эвакуации. Об этом сообщил премьер-министр Канада Джастин Трюдо.

«Я четко заявил, что наше правительство будет помогать вам столько, сколько будет необходимо… Мы будем предоставлять долгосрочные меры помощи Украине. Речь идет о 650 миллионов долларов за три года. Это на бронемашины и также специальные машины санитарной эвакуации, которые будут построены в провинции Онтарио», — заявил он во время торжественного заседания канадского парламента, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Также Трюдо пообещал, что Канада продолжит предоставлять экономическую помощь Украине на протяжении следующего года, «чтобы Украина была мощной, динамичной и процветающей страной».


Кроме того, Канада будет направлять инструкторов для F-16 для обучения украинских пилотов.

«Но наша самая большая вера заключается в том, чтобы вам не понадобится эта военная и финансовая помощь очень долго и что мир очень скоро вернется в ваше государство», — добавил канадский премьер.

Вместе с тем Трюдо подчеркнул, что «не может быть какого-то неправильного мира на основе компромиссов с агррессором».

«Для того, чтобы был длительный мир, мы должны выступить против Путина. Прочный мир должен четко установить, что границы необходимо уважать, независимо от размера соседней армии. Этот мир должен восстановить право украинцев определять свое будущее», — заявил Трюдо.

Премьер-министр добавил, что Канада придерживается принципов украинской Формулы мира. «Мы считаем, что мир должен уважать Устав ООН, основываться на международном праве и сохранять территориальную целостность Украины», — заключил Трюдо.

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