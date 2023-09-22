Канада дасть Україні 650 мільйонів доларів на бронеавтомобілі та машини евакуації

Канада надасть Україні 650 мільйонів доларів у рамках довгострокової програми допомоги на броньовані автомобілі та спеціальні машини медичної евакуації. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.



«Я чітко заявив, що наш уряд допомагатиме вам стільки, скільки буде необхідно… Ми надаватимемо довгострокові заходи допомоги Україні. Йдеться про 650 мільйонів доларів за три роки. Це на бронемашини і спеціальні машини санітарної евакуації, які будуть побудовані в провінції Онтаріо», — заявив він під час урочистого засідання канадського парламенту, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський.



Також Трюдо пообіцяв, що Канада продовжить надавати економічну допомогу Україні протягом наступного року, «щоб Україна була потужною, динамічною та процвітаючою країною».





Крім того, Канада направлятиме інструкторів для F-16 для навчання українських пілотів.



«Але наша найбільша віра полягає в тому, щоб вам не знадобиться ця військова та фінансова допомога дуже довго і що мир дуже скоро повернеться до вашої держави», — додав канадський прем'єр.



Водночас Трюдо наголосив, що «не може бути якогось неправильного миру на основі компромісів із агресором».



«Для того, щоб був тривалий світ, ми маємо виступити проти Путіна. Міцний мир має чітко встановити, що кордони необхідно поважати незалежно від розміру сусідньої армії. Цей мир має відновити право українців визначати своє майбутнє», — заявив Трюдо.



Прем'єр-міністр додав, що Канада дотримується засад української Формули миру. «Ми вважаємо, що мир має поважати Статут ООН, ґрунтуватися на міжнародному праві та зберігати територіальну цілісність України», — сказав Трюдо.