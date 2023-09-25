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ВС РФ разбили 18 гражданских объектов в Донецкой области за сутки, разрушены 12 домов

25 сентября 2023, 10:42

ВС РФ разбили 18 гражданских объектов в Донецкой области за сутки, разрушены 12 домов

ВС РФ атаковали Донецкую область 21 раз за минувшие сутки, убили двоих мирных жителей. Фото: Полиция Донецкой области ВС РФ атаковали Донецкую область 21 раз за минувшие сутки, убили двоих мирных жителей. Фото: Полиция Донецкой области

За минувшие сутки войска РФ 21 раз открывали огонь по мирному населению Донецкой области, россияне обстреливали регион из авиации, РСЗО «Град», «Ураган» и артиллерии. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак было убито двое мирных жителей.

Армия РФ атаковала 8 населенных пунктов Донецкой области за сутки: города Авдеевка, Часов Яр, пгт Кураховка, Нью-Йорк, Северное, села Богоявленка, Галициновка, Ласточкино.

Повреждены 18 гражданских объектов региона: 12 частных домов, хозяйственная постройка, трактор, автомобиль, ЛЭП.

  • Из артиллерии российские войска накрыли Заречное, убили двух человек — 33-летнего мужчину и его мать.

  • ВС РФ сбросили на Торецк управляемую авиабомбу «ФАБ-250». Повреждения получили частный дом и автомобиль.

  • По Новоселовке Первой захватчики били из РСЗО «Град», «Ураган» и артиллерии. Повреждены по меньшей мере 5 частных домов, хозяйственная постройка, трактор, линия электропередач. Население не пострадало.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 42-х человек, с начала обязательной эвакуации — 90 684 человека, среди них 11 527 — дети, 4 090 — люди с инвалидностью.

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